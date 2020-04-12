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Belediye seyyar satıcıdan parayla satın aldığı ürünleri, ücretsiz dağıttı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 9 seyyar satıcının sebze ve meyvelerini piyasa fiyatından satın alarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttı.

12.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:35
Belediye seyyar satıcıdan parayla satın aldığı ürünleri, ücretsiz dağıttı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 9 seyyar satıcının sebze ve meyvelerini piyasa fiyatından satın alarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bir açıklama yaparak günlük sattıkları sebze ve meyve ile geçimlerini sağlayan seyyar satıcıların bu süreçte zor durumda kalmaması için, "Bize ulaşsınlar ürünlerini piyasa fiyatından alalım, ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz ulaştıralım" dedi.

Gürbüz'ün bu açıklamasını duyan 9 seyyar satıcı Elbistan Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Belediye, seyyar satıcılarla irtibata geçip tüm ürünlerini piyasa fiyatından satın aldı. Ekipler daha sonra, sebze ve meyveleri kendilerinde kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırdı.

'HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ'

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamayan seyyar satıcıların günlük satışlarla evini geçindirdiğini belirterek, "Herkesin bildiği gibi sebze ve meyvelerin çoğu bu 2 günlük süreçte bozulacağından dolayı seyyar satıcılarımız mağdur olacaktı. Küçük esnafımızın ekonomik anlamda desteklenmesini önemsediğimiz için sosyal belediyecilik anlayışı ile bu ürünleri ücreti karşılığında alma kararı aldık. 9 seyyar satıcımız belediyemize müracaat etti ve hepsinin de ürünlerini piyasa fiyatından satın aldık. Aldığımız bu sebze ve meyveleri de dar gelirli ailelere ücretsiz ulaştırdık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Elbistan Belediyesi, Elbistan, Güncel
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