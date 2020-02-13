Belediye şoförü Cemal Özcan emekli oldu

Cemal Özcan 22.08.1991 tarihinde başladığı İznik Belediyesi'nde ki çalışma hayatı boyunca birçok birimlerde ve çalışmalarda görev aldı. İznik Belediyesi'nde geçirdiği 29 yıllık süre zarfında kendisine verilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiren Cemal Özcan 13 Şubat 2020 tarihinde emekliye ayrıldı.

Cemal Özcan 29 yıl hizmet ettiği belediye hizmetinden ayrılırken yapmış olduğu açıklamada "Görev süremiz boyunca gerek İznik'te Belediye başkanlarımızın vermiş olduğu emirler ve yasaların ön gördüğü kanunlar çerçevesinde verilen görevleri hakkıyla yaptık. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız arkadaşlarımdan ayrılmak oldukça zor. Görev yaptığımız süre içersinde İznik halkına en iyi hizmeti sunmayı ve mesai arkadaşlarımızla iyi ilişkiler içinde olmaya çalıştık. Bizlere destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Ayrıca bu plaketi bizlere layık gören İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise yaptığı konuşmada " İznik Belediyesinde 29 yıl hizmet etmiş Cemal Özcan kardeşimi tebrik ediyorum. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı şahsım, Belediyemiz çalışanları ve ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

1965 doğumlu ve 2 Çocuk babası olan Cemal Özcan, Onur Plaketini aldıktan sonra mesai arkadaşlarıyla tek tek vedalaşarak belediyeden ayrıldı.