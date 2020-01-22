Haberler » Güncel » Belediye sordu, Efeler halkı cevapladı - Haber

Belediye sordu, Efeler halkı cevapladı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, belediye ekipleri, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlara Efeler Belediyesi'nin yeni uygulaması 'sıfır işgaliye'den memnun olup olmadıklarını sordu.

22.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:18Belediye sordu, Efeler halkı cevapladı
AYDIN (İHA) – 'ın ilçesinde, belediye ekipleri, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlara Efeler Belediyesi'nin yeni uygulaması 'sıfır işgaliye'den memnun olup olmadıklarını sordu.

Efeler Belediyesi 2020 yılı Ocak ayı itibari ile Ramazan Paşa Mahallesi Yağcılar içi mevkiinde vatandaşların isteği üzerine sıfır İşgaliye uygulaması başlatmıştı. Farklı mecralarda eleştirilen sıfır işgaliye konusunu, Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler ekipleri konuya açıklık getirmek adına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a sordu.

Sıfır işgaliye uygulamasını yürürlüğe neden koyma kararı aldıklarını kısaca özetleyen Mehmet Fatih Atay, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerini sıfır işgaliye konusunu Efeler'de yaşayan vatandaşlardan dinlemeleri gerektiği söyledi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Yağcılar içi çarşının en kalabalık olduğu günlerden biri olan Salı günü, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlara Efeler Belediyesi'nin yeni uygulamasından memnun olup olmadıklarını sordu. Çarşıda alışveriş yapan vatandaşların büyük çoğunluğu Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla yürürlüğe giren sıfır işgaliye uygulamasından memnun olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

Halkla İlişkiler, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:52  Kamu Başdenetçisi Malkoç KKTC'de temaslarda bulundu
19:50  Haşdi Şabi'yi bölgelerinde istemeyen Musullular Erbil'deki BM ofisi önünde eylem yaptı
19:50  Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı
19:50  Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha, savcılığa ifade verdi
19:45  Şehitler ruhuna pazar esnafına çorba ikramı
22.01.2020 19:52:50