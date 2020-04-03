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Belediye sözünü tutmadı, muhtar yol yapımına kendi başladı

ADANA'nın Kozan ilçesindeki 5 mahalleyi, ilçe merkezine bağlayan yolun belediye tarafından yapılmaması vatandaşı çileden çıkardı.

03.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:14
Belediye sözünü tutmadı, muhtar yol yapımına kendi başladı

ADANA'nın Kozan ilçesindeki 5 mahalleyi, ilçe merkezine bağlayan yolun belediye tarafından yapılmaması vatandaşı çileden çıkardı. Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça da kendisine ait iş makinesi ile yol genişletme ve onarım çalışmasına başladı.

Bucak, Ferhatlı, Çobanpınarı, Acarmantaş ile Ilıca mahallelerini, ilçe merkezine bağlayan yol, yıllardır yapılmadı. Dar ve çukur dolu olan yolda onlarca kazanın meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediyesi'ne başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadı. Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça da kendisine ait iş makinesine binerek yol genişletme ve onarımın çalışmasına başladı. Akça'ya diğer mahalle muhtarları ile vatandaşlar da destek veriyor.

'ONLARCA KAZA OLUYOR'

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediyesi tarafından yol yapılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını belirten Muhtar Akça, "Beş mahalleyi birbirine bağlayan yol burası. Her gün kaza oluyor, vicdanım el vermiyor. Büyükşehir yollarımıza bakmıyor. Biz de kendi imkanımızla yollarımızı yapmaya başladık.  Geçtiğimiz günlerde burada yaşanan kazada bir ablamız gözünü kaybetti" dedi.

'YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM GELMEDİ'

Çalışmalara destek olan Çobanpınarı Mahallesi Muhtarı Ramazan Bozkurt da "Türkiye'nin en önemli narenciye üreten mahallelerinden birinde yaşıyoruz, ama nasıl yaşıyoruz? Burada kazalar oluyor. Yolların yapılması için illa bir insanın ölmesi mi gerek? Burada tesislerimiz var. Vatandaşlar hafta sonunu geçirmeye buraya geliyor, bu yoldan geçip doğru sanayiye gidiyor, çünkü ya aracı bozuluyor ya lastiği patlıyor. Biz neden üvey evlat muamelesi görüyoruz anlamış değilim. Kozan Belediyesi'ne 8 defa gittim. 'Haftaya gel muhtarım, yarın gel muhtarım' diyorlar. Ama bir türlü bize dönüş yapmıyorlar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kozan Belediyesi, Kozan, Akça, Güncel
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