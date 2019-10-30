Belediye temizlik işleri 7/24 kesintisiz çalışıyor

Karaman Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, günlük çöp toplamanın yanı sıra durum ve mevsim şartlarına göre de cadde ve sokakların temizliğine devam ediyor. Günlük toplanan 160 ton evsel atık ve geri dönüşebilen atıkların toplanması ile birlikte meydanların ve Pazar alanlarının temizliği, halk sağlığı alanında risk oluşturabilecek unsurların ilaçlanması, mevsimsel olarak dökülen yaprakların yağmursuyu sistemine vereceği zararı engellemek için yaprakların toplanması gibi çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Karaman'ın temizlik konusunda örnek şehirler arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Savaş Kalaycı: "Şehrimizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temizlik işleri Müdürlüğü ekiplerimiz; tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Meydanlar, parklar, pazaryerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor. Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisidir. Temiz, sağlıklı bir şehir hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. İlimizin 56 mahallesinde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.