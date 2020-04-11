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Belediye temizlik işleri personelinden anlamlı bağış

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50 bin TL bağışta bulundu.

11.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:01
Belediye temizlik işleri personelinden anlamlı bağış

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50 bin TL bağışta bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan çığ gibi büyüyen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına anlamlı bir bağış geldi. 1 aydır dezenfekte çalışmalarında bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli kampanyaya 50 bin TL bağışta bulunarak destek verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Belediyesi, Güncel
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