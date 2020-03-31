Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediye toz kondurmuyor

Belediye toz kondurmuyor Ardahan Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı.

31.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:49
Belediye toz kondurmuyor
ARDAHAN - Ardahan Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı. Hizmetin ve mizahın bir arada görüldüğü video da cadde ve sokaklar sabunlu su ve dezenfektan ile yıkandı.
Koronavirüs salgını dolayısı ile belediyeler adeta temizlik seferberliği başlattı. İllerde cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor ardından dezenfekte ediliyor.
Belediyeler arası temizlik yarışına Ardahan Belediyesi de katıldı. Cİao Bella şarkısının fon müziğinin kullanıldığı video kısa zamanda sosyal medya takipçilerinden beğeni topladı. Belediye toz kondurmuyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Ardahan Belediyesi, Yerel

Haberin Videosu :

Belediye toz kondurmuyor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››Belediye toz kondurmuyor - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

14:23: Karantinaya alınan mahallenin girişine çadır kuruldu - Haberler 14:23: ABD?de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti - Haberler 14:22: 'Adınız cinayete karıştı' diyerek, yaşlı kadının 250 bin liralık altınını dolandırdılar - Haberler 14:20: Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi - Haberler 14:17: İngiltere'de 19 Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle öldü - Haberler 14:08: İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir - Haberler 13:51: Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi - Haberler 13:44: MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı - Haberler 13:12: Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık