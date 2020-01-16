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Belediye üç kamyon kar getirdi, öğrenciler okul bahçesinde oynadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenciler, yağış olmadığından talepleri üzerine komşu ilçeden getirilip okul bahçesine yığılan kar sayesinde keyifli vakit geçirdi.

16.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:06
'nın ilçesinde öğrenciler, yağış olmadığından talepleri üzerine komşu ilçeden getirilip okul bahçesine yığılan kar sayesinde keyifli vakit geçirdi.
Karda oynamaya hasret kalan İshakpaşa İlkokulu öğrencilerinin talebi, okul idarecileri tarafından belediye yetkililerine iletildi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatıyla harekete geçen görevliler, Kütahya'nın Domaniç ilçesi kırsalından üç kamyona kar yükleyerek okul bahçesine getirdi.
Bahçeye dökülen karda gönüllerince eğlenen çocukların coşkusuna, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da katıldı.
Kocaağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların sevincini görünce kendilerinin de mutlu olduğunu belirterek, "Yarıyıl tatili öncesi çocuklarımız güneşli havada, karın içinde mutlu şekilde oynadı." dedi.
Belediye üç kamyon kar getirdi, öğrenciler okul bahçesinde oynadı

Alper Taban, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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