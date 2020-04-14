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Belediye üreticiden alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, vatandaşların pazara götüremediği doğal ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

14.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:26
Belediye üreticiden alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Ordu 'nun Altınordu Belediyesi, vatandaşların pazara götüremediği doğal ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaptığı yazılı açıklamada, salgın dolayısıyla faaliyetlerine ara veren Geleneksel Doğal Köylü Pazarındaki üreticilerin mağdur olmaması için yeni bir karar aldıklarını belirterek, "Altınordu Belediyesi olarak bizzat üreticilerin kapısına giderek ürettikleri ürünün ödemesini yerinde yaparak satın alacağız ve bizden talebi olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak bu ürünleri ulaştıracağız." ifadesini kullandı.
Uygulamayla üretici köylülerin aile ekonomilerine katkı vereceklerini kaydederek, şehirde bir iyilik seferberliği başlattıklarını vurguladı.
Tören, hayata geçirilen uygulama ile koronavirüs salgınının ekonomik risklerini en aza indirgeyeceklerini de ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Altınordu Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel
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