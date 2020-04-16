Belediye üreticilerden aldığı 70 bin fideyi çiftçilere ücretsiz dağıtılacak

Alaşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını karşısında açıklamış olduğu acil önlem paketi kapsamında çiftçiler tarafından yerli tohumdan üretilen 70 bin sebze fidesini çiftçilere dağıtmaya başladı. Hem fide üreticileri hem de çiftçiler yaşadıkları zor günlerde kendilerine destek olan Alaşehir Belediyesine teşekkür etti.



Alaşehir Belediyesi gerek kendi serasında yerli tohumlardan ürettiği, gerekse Alaşehir'de yerli tohumlardan üretim yapan üreticilerin sebze fidelerini alarak, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıyor. Belediye seralarında yerli tohumdan üretim yapan ve korona virüs salgını nedeniyle pazarlarda satış yapamayan fidancıların fidanlarını da alan belediye, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıyor. Fidan ihtiyacı olan çiftçilerin taleplerini Zabıta Müdürlüğüne isimlerine yazdırarak iletmeleri yeterli olacak.



Alaşehir Belediyesi, acil önlem paketi kapsamında çiftçilere 25 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtımı planlarken, gelen yoğun talep sonrası 25 bin adet olarak belirlenen hedef 70 bin adete çıkarıldı. Dağıtımın ilk günü çiftçilere 5 bin fide dağıtılırken, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu hem fide üreticilerini ziyaret etti hem de çiftçilere dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Öküzcüoğlu, "Ülkemizi saran bu salgın hastalık nedeniyle belediye olarak acil önlem paketi hazırlamıştık. Vatandaşlarımızın ekonomik olarak bu salgından en az zararla çıkması için çalışıyoruz. Bizler, çiftçilerimize bölgemiz fidancılarından tedarik edilen yerli tohumlardan yetiştirilmiş 25 bin adet domates, patlıcan, biber fidanı ücretsiz olarak dağıtma sözü vermiştik. Zabıta Müdürlüğümüze yapılan başvurularda taleplerin çok olduğunu gördük, ayrıca korona virüs salgını nedeniyle fidan üretimi ile geçimini sağlayan fidancılarımız pazarlara çıkamayacağı için onların fidanlarını da alarak, onların mağdur olmalarını önlemek amacıyla 25 bin olan hedefimizi bu günden itibaren 70 bine çıkardık. Bugün itibarıyla bu sözümüzü de tutmuş oluyoruz. Fidan dağıtımına başladık. Unutmayalım ki biz tarım ülkesiyiz. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Amacımız aynı zamanda yerli fidan kullanarak, gelecek yıllarda kendi tohumumuzu üretmek olacak. Ata'mızın dediği gibi köylünün milletin efendisi olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.



Bu sene pazarlara çıkamadıkları için ürettikleri sebze fidelerini ne yapacaklarını kara kara düşünürken imdatlarına Alaşehir Belediyesinin yetiştiğini kaydeden fide üreticileri ve çiftçiler, ücretsiz dağıtılan sebze fidelerinden dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür ettiler. - MANİSA