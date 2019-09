Belediye vatandaşın ayağına gidiyor İlkadım Belediyesi, "Belediye Mahallemizde" projesi ile hizmeti vatandaşın ayağına götürüyorİlkadım Belediye Başkanı Nacattin Demirtaş:"Belediyeyi halkın ayağına getirdik""Ortalama her hafta 1 mahallenin sorununu çözeceğiz"SAMSUN - Samsun 'un İlkadım İlçe Belediyesi, "Belediye Mahallemizde" projesi ile hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye başladı."Belediye Mahallemizde" isimli projenin ilk durağı Anadolu Mahallesi oldu. Mahalleye kurulan çadırda belediye görevlileri vatandaşların problemlerini yerinde dinledi. Problemler ilgili birimlere iletildi ve hızlıca çözüm bulundu. Mahalledeki bozuk yollar, eskimiş konteynerler, büyümüş otlar, kirli yollar ve diğer sorunlar gibi birçok eksiklik topyekun bir çalışma ile giderildi. Çadırda sağlık personelleri de görev aldı. Sağlık personelleri, isteyen vatandaşlara genel sağlık taraması yaptı."Belediyeyi halkın ayağına getirdik"İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, birim müdürleri ile çalışmaları yerinde takip edip, mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Belediyeyi halkın ayaklarına getirdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çok ciddi mali sıkıntılarımız olmasına rağmen hizmete devam ediyoruz. Doğal gaz geçen mahallelerimizde çok ciddi sıkıntılar vardı. Özellikle sokak araları toz-toprak içerisindeydi. Mahalleleri tek tek ele alarak, her mahalleye toplu bir ekiple girerek yol ve diğer hizmetlerin yanı sıra sağlık taraması da yaparak tüm birimlerimizi vatandaşımızın sıkıntılarını çözmek için seferber ediyoruz. Böylece halkın belediyeye gelmesi yerine biz belediyeyi halkın ayağına getirmiş olduk. Olayları yerinde çözme adına da bu uygulamamız devam edecek. Mahalle mahalle gidiyoruz. Şu anda Anadolu Mahallesi'ndeki sorunları gideriyoruz. Bu mahalledeki 50 sokağın 15 sokağında parke taş işlerini yaptık. Diğer sokaklarda da asfalt işlemi yapıldı. Mahallede kurduğumuz çadırda sağlık ekipleri de sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Başka bir sorun varsa da buradaki görevli arkadaşlar dikkate alarak bizimle irtibata geçiyor" dedi."61 mahallemizde çalışma yapacağız"Bir mahallenin sorununu ortalama 1 haftada çözeceklerini ve başka bir mahalleye gideceklerini dile getiren Başkan Demirtaş, "Yapılan çalışmaları inceledik. Halkın yaklaşımı oldukça olumlu. Bu da bizi mutlu etti. Ortalama 1 haftada mahallelerdeki işleri bitirmeyi hedefliyoruz. İşler sadece 1 birim tarafından değil, bütün ekipler işin içine giriyor. Doğal gaz geçmeyen ara sokaklarla ilgili de Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Komple bir çalışma yapıyoruz. Haftada 1 mahallenin sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz. Her mahalledeki çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. İlkadım'da 61 mahallemiz var. Kırsal mahallelerimiz de var. Hemen hemen hepsinde böyle bir çalışma yapacağız. Bunların içerisinde park bahçe, kaldırım-imar gibi sorunlar da var. Tabii, her şeyi çözeceğiz demiyoruz ama çözülebilecekleri öncelikle çözeceğiz, çözemediklerimizi de programımıza alıp 2020 yapı-yatırım programı dahilinde çözmek için gayret göstereceğiz" diye konuştu.Mahallelerinde topyekun bir hizmet seferberliğinin başlamasından mutlu olan vatandaşlar ise İlkadım Belediyesine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.