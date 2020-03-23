Belediye vatandaşlara maske dağıttı
Çorum'da belediye zabatıa ekipleri Korona virüsü nedeniyle vatandaşlara maske dağıttı.
23.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:07
Çorum 'da belediye zabatıa ekipleri Korona virüsü nedeniyle vatandaşlara maske dağıttı.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen maske dağıtımında ekipler ayrıca yaşlılara da uyarılarda bulunarak özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara "evlerinize gidin, evde kalın" dedi. - ÇORUM
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen maske dağıtımında ekipler ayrıca yaşlılara da uyarılarda bulunarak özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara "evlerinize gidin, evde kalın" dedi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Çorum, Güncel