Belediye ve Özbelsan Personeline Acil Durumlar Eğitimi Verildi

20 Kasım 2018 Salı 16:04



20 Kasım 2018 Salı 16:04

Sivas Belediyesi ve Özbelsan A.Ş. personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği kapsamında acil durumlar eğitimi verildi ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi ve Özbelsan A.Ş. personeli, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik olarak çeşitli eğitimler alıyor.Bu kapsamda Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Salonu'nda İtfaiye Müdürlüğü Eğitmeni Ömer Çakmak tarafından acil durumlar eğitimi verildi.Acil durumlarda personelin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda teorik ve pratik eğitim verilirken, olası bir yangın veya tehlike anında ne yapmaları gerektiği de uygulamalı olarak gösterildi.