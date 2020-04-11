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Belediye ve terziler el ele vererek maske üretiyor

Edirne'nin Havsa ilçesinde, belediye ile terzilerin işbirliğinde maske üretimine başlandı.

11.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:02
Belediye ve terziler el ele vererek maske üretiyor
Edirne 'nin Havsa ilçesinde, belediye ile terzilerin işbirliğinde maske üretimine başlandı.
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmak için terzi esnafıyla el ele verdiklerini belirtti.
Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini ve ilçedeki tüm vatandaşlara maske ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Balkan, "Belediyemizce temin ettiğimiz maske kumaşları ilçemizdeki tekstil fabrikasında kalıbına uygun kesip, ilçe esnafımızın el emeği ile dikiyoruz. İlçemizin her daim arkasında duran Kilim Mensucat Fabrikamıza ve yine aynı şekilde vefakar esnafımıza halkımızı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye ve terzi esnafının işbirliğinde üretilen maskeler, pazar yerinde vatandaşlara ve esnafa dağıtıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Havsa, Güncel
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