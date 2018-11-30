Belediye ve Üniversite İşbirliği Görüşüldü

Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Belediye Başkanı Nihat Can
'ı makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'a teşekkür etti. Can, ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, üniversite gençliği ve şehir için nelerin yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "İlimiz Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ziyaretimize geldi. Belediyemiz ve üniversite işbirliğinde yapacağımız çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Bilecik Belediyesi olarak gençlerimize çok önem veriyoruz. Onlar için yapılacak çalışmalara her zaman gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bütün öğrencilerimize, akademisyenlerimize başarılı ve mutlu bir akademik dönem diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK