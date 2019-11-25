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Belediye Vergi ödemeleri için son gün 2 Aralık

Nevşehir Belediyesi 2019 yılına ilişkin Emlak, İlan, Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksitlerinin son ödeme tarihi konusunda vatandaşları uyardı.

25.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:46Belediye Vergi ödemeleri için son gün 2 Aralık
Belediyesi 2019 yılına ilişkin Emlak, İlan, Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksitlerinin son ödeme tarihi konusunda vatandaşları uyardı.

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2019 yılı Emlak, İlan, Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksitlerinin son ödeme tarihi 02 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Mükelleflerin cezai durumla karşılaşmaması için duyarlı olmalarını tavsiye eder, kamuoyuna saygı ile bildiririz." denildi.

Vatandaşlar vergi ödemelerini Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası ve 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi internet üzerinden de e-belediye ve Nevşehir Belediyesi Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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