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Belediye veterinerinden küçük öğrencilere eğitim sunumu

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri tarafından küçük öğrencilere veterinerlik ve hayvan bakımevi faaliyetleri hakkında eğitim verildi.

26.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:19 Belediye veterinerinden küçük öğrencilere eğitim sunumu
Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri tarafından küçük öğrencilere veterinerlik ve hayvan bakımevi faaliyetleri hakkında eğitim verildi.

Çorlu'da çok sayıda sokak hayvanına ev sahipliği yapan ve sağlık hizmeti veren Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi tarafından yıllık planlama dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında anaokulu öğrencilerine veterinerlik mesleği ve hayvan bakımevi faaliyetleri hakkında eğitim verildi.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlu Veteriner Hekimi Ahmet Çavdar tarafından 2019 yılı çalışma takvimi kapsamında Çorlu'da yer alan bir anaokulunda gerçekleştirilen eğitim sunumunda çocuklara sokak hayvanlarının ihtiyaçları, yaralanma ve hastalanma gibi durumlarda neler yapılması gerektiği ve nereye başvurulabilecekleri ve sokak hayvanlarını sahiplenmenin önemi gibi konularda bilgiler verildi.

Çocukların gelecekte seçebileceği meslekler gruplarından biri olan Veterinerlik mesleği hakkında da bilgi sahibi olmaları amacıyla at, kedi, köpek gibi çeşitli hayvanların iskelet sistemleri hakkında örneklerle anlatım gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne gelen hayvanlarla ilgili olarak kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve tedavi gibi konularda uygulanan prosedürlere de yer verilirken, sokak hayvanlarının sayılarının kontrolünün ve sağlık durumlarının, insan ve hayvan sağlığı açısından önemine istinaden çocuklara bilgiler aktarıldı. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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