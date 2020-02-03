Belediye Yaz – Kış demeden çalışmalarına devam ediyor

Karaman Belediyesi fen işlerine bağlı ekipler, Hamidiye Mahallesi Yeni Adliye Binası arkasındaki alanda kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmaları kapsamında; Hamidiye Mahallesi genelinde eksik kalmış ve deforme olmuş kaldırımları yeniliyor.

İl genelinde devam eden çalışmalar kapsamında ise; Yeni Sanayi Sitesinde deforme olmuş kaldırımların onarım çalışması ve bozulan yolların sıcak asfalt ile onarım çalışması, İsmetpaşa Caddesi'nde deforme olmuş yolların parke taşları ile kaplanması çalışması ve su - kanalizasyon ekiplerince şehrin farklı bölgelerinde öncelik arz eden mahalleler başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu rögar hatlarının temizlik ve bakım işleri, rögarların eksik ve yetersiz olduğu mahallelerde ise ilave rögarlar yapıyor.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildiren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı; "Ekiplerimiz kış aylarında olmamıza rağmen şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. İlimiz genelinde deforme olmuş yollar ve kaldırımları bir bir tespit edip onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belirli bir plan çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarda ihtiyaç duyulan bölgelere anında müdahale ederek çözüme kavuşturuyoruz. Gece – gündüz, yaz – kış demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam edecek. Bu şehrin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz" dedi.