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Belediye Zabıta Amirliği ekipleri, Berberler Odası Başkanı Ali Mutlu ile bir araya geldi

Beypazarı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mutlu ile bir araya geldi.

Belediye Zabıta Amirliği ekipleri, Berberler Odası Başkanı Ali Mutlu ile bir araya geldi
05.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:58
Beypazarı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mutlu ile bir araya geldi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alınacak önlemler ve tedbirler konusunda duyarlı olunmasını istedi. 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförlerin, dükkan içerisine bir müşterinin haricinde kimseyi almaması gerektiğini ifade eden zabıta ekipleri, ayrıca dükkanda gazete ve dergi bulundurulmamasını istedi.
Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mutlu ise alınan önlemlere harfiyen uyacaklarını ve odaya bağlı bulunan tüm berber ve kuaförlerin de uymasını sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.
Berber Metin Özkan ise "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bunun için zaten yapmamız gereken bunlar. Belediye ekiplerinin de bize bu şekilde maske dağıtarak destek olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Beypazarı, Ali Mutlu, Zabıta, Güncel, Haber

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