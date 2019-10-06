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Belediye zabıtaları mahkeme kararına uymadı

Gaziemir Belediyesince tahliye kararı verilen kafe, mahkemenin tahliye işleminin durdurulmasına yönelik kararına rağmen zabıta ekiplerince kapatıldı.

06.10.2019 10:45Belediye zabıtaları mahkeme kararına uymadı
Gaziemir Belediyesince tahliye kararı verilen kafe, mahkemenin tahliye işleminin durdurulmasına yönelik kararına rağmen zabıta ekiplerince kapatıldı.

Gaziemir'in Önder Caddesi'nde hizmet veren Sezai Esen'e ait kafeye Gaziemir Belediye Başkanlığı tarafından tahliye işlemi yapıldı. Konu mahkemeye taşınınca İzmir 2. İdare Mahkemesi, tahliye işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Karara rağmen belediye zabıtaları baskın yaptıkları işletmenin kapısına kilit vurdu.

"Mahkeme kararına rağmen mağduruz"

İşletme şefi Hüseyin Karataş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İş yerinin eski haline getirilmesini, iş yerlerime gelen ekipler tarafından alınıp götürülen malzemelerin ve makinelerin paralar ile birlikte tarafıma iade edilmesini istiyorum. Telafisi mümkün olmayan kamu zararları ve manevi zararların ortaya çıkmamasını teminen, işlemin ivedi bir şekilde yapılmasını, aksi takdirde kiracısı bulunduğumuz taşınmazın bize teslim edilmediği her gün için, ayrıca tazminat hakkımız saklı kalmak kaydıyla uğradığımız tüm zararlardan karşı tarafın sorumlu olacağını bildirmek istiyorum. Konuya ilişkin mahkeme kararı bulunmasına rağmen mağduruz" dedi. - İZMİR

Gaziemir, Zabıta, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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