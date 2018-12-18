AK Parti Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler
, belediyecilik anlayışlarının etik, estetik ve ekonomik olacağını bildirdi.
Teşkilat mensuplarıyla Antakya
'da ziyaretler gerçekleştiren Güler, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli'yi makamında ziyaret etti.
Ardından ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Güler, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.
Hatay'da büyükşehir belediyeciliği olmadığını söyleyen Güler, şöyle konuştu:
"Hatay'da 15 ilçemiz belediyesinin toplam bütçesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerinin bütçesi kadar etmiyor. Planlamalar, çalışmalar, Hatay'a vizyon kazandırma büyükşehirin işidir. Ama ne yazık ki Hatay bunlardan mahrum kaldı. Örnek bir şehir, özel bir şehirde yaşıyoruz ama çevre illere özenir hale geldik. Biz belediyecilik anlamında başka illere özenir hale geldik. Hatay'ımız tüm çevre şehirlerden daha güzel. Çevre illerin bize özenmesi gerekirken biz onlara özeniyoruz. Hatay'ın tarihi, ecdadından mirası olan bir kimliği var. Üstüne toz örtülmüş bu kimliği 31 Mart'ta milletimizle el ele vererek Hatay'ın kimliğini ortaya çıkaracağız."
Hatay'ın büyükşehir belediyecilik anlamındaki en büyük eksiğinin uzlaşı olduğunu belirten Güler, Hatay'da belediyecilik anlamında en büyük eksiğin uzlaşı kültürünün olmaması olduğunu ifade etti.
Kurumlar arasında fikir alışverişinin olmadığını aktaran Güler, "Bizim ihtiyacımız olan toplumun her kesimiyle el ele uzlaşı içerisinde Hatay'ı kalkındırmaktır. Asi'nin durumu, çukurlu yollar vatandaşın kaderi değildir. Biz çöp, çamur ve çukuru bitireceğiz. Belediyecilik anlayışımız etik, estetik ve ekonomik olacak." diye konuştu.
Sivil Toplum Kuruluşu,Antakya,Hatay
Kaynak: AA