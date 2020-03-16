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Belediyede koronaya karşı ateş ölçerli önlem

Korona virüse karşı tüm Türkiye'de tedbirler artırılırken, İzmir'deki Buca Belediyesi ekipleri, belediyeye giriş yapan tüm personelin ve vatandaşların vücut sıcaklığını ateş ölçerle mercek altına aldı.

16.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:00
Belediyede koronaya karşı ateş ölçerli önlem
Korona virüse karşı tüm Türkiye'de tedbirler artırılırken, İzmir 'deki Buca Belediyesi ekipleri, belediyeye giriş yapan tüm personelin ve vatandaşların vücut sıcaklığını ateş ölçerle mercek altına aldı.

İzmir'in en kalabalık ilçesinde korona virüse karşı çalışmalara aralıksız devam eden Buca Belediyesi, yeni hafta ile birlikte belediye hizmet binası içinde de tedbirleri arttırdı.

Bu kapsamda, her gün yüzlerce vatandaşın geldiği Buca Belediyesi Hizmet Binası girişinde ateş ölçerle önlem alındı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından görevlendirilen ekip, belediyeye giriş yapan tüm personel ve vatandaşın elektronik ateş ölçerle vücut sıcaklıklarını ölçtü.

Kontrol yapan hekimler, giriş yapanların vücut sıcaklıklarının 38 derecenin üstünde olup olmadığını kontrol etti. Kontroller esnasında normal değerlerin üzerinde vücut sıcaklığı tespit edildiği takdirde karantina önlemlerinin alınması için sağlık birimleriyle iletişime geçileceği ifade edildi.

Öte yandan, ilçe genelinde; ibadethane, okul, çocuk parkları, kıraathaneler başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarını ilaçlayan belediye, ateş ölçümünden önce hafta sonu belediye hizmet binasını baştan aşağı ilaçladı. Belediyenin giriş ve çıkışları başta olmak üzere tüm birimlerine antibakteriyel el dezenfektanı konuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Buca Belediyesi, İzmir, Güncel

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