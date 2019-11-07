Haberler » Güncel » Belediyede, sektör çalışanlarına yazılım dersi

Belediyede, sektör çalışanlarına yazılım dersi

BAŞAKŞEHİR Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde, sektör çalışanlarına yönelik eğitimler kapsamında Cisco Networking Academy'den Hasan Coşkun tarafından CCNA1 Eğitimi verildi.

07.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:28 Belediyede, sektör çalışanlarına yazılım dersi

BAŞAKŞEHİR Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde, sektör çalışanlarına yönelik eğitimler kapsamında Cisco Networking Academy'den Hasan Coşkun tarafından CCNA1 Eğitimi verildi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnosvasyon Merkezi'nde Yazılım Mühendisi Hasan Coşkun, katılımcılara ağ gereksinimleri, temel ağ yapısı ve ağ güvenliği hakkında müfredata bağlı eğitimler verdi.

4 hafta süren programda katılımcılara, 'Anahtarlanmış Ağlara Giriş', 'Temel Anahtarlama (Switching) Kavramları ve Yapılandırma', 'Erişim Kontrol Listeleri/(ACL)', 'DHCP Protokolü ve IPv4 için Ağ Adresi Çevirisi (NAT)' konularında bilgiler aktarıldı.

Konfigürasyonu yapılan cihazların yalnızca ağ yöneticisinin erişeceği şekilde bir ortam hazırlanması ve her türlü cihaz erişimine karşı şifrelenmesi gerektiğine dikkati çeken Hasan Coşkun, katılımcılara simülasyon ortamında "LAN" ve "WAN" ağlar oluşturarak uygun konfigürasyonları yaptırdı. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.



Başakşehir Belediyesi, Hasan Coşkun, Cisco, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:29   Kalp hastası Esila'nın yaptığı dev resim havadan görüntülendi
20:33   Bakan Soylu'dan Meclis'te "göç yönetimi" bilgilendirmesi
20:33   DHA YURT BÜLTENİ - 22
20:32   İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
20:31   FLAŞ
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:35:57