Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım

Avcılar Belediyesi'nde şoför olarak işe giren Niler Albayrak, transeksüel kimliği ile bu alanda Türkiye'de bir ilki yaşadı. Bugün itibariyle işbaşı yapan Niler Albayrak, yaşamıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Albayrak, bir dönem iş bulamadığı için zorunlu olarak cinsel ilişki işçiliği yaptığını anlattı.

1965 yılında İnegöl'de dünyaya gelen Albayrak, 1955 yılında eski Yugoslavya'dan Mareşal Tito'nun zulmünden kaçarak Türkiye'ye gelen Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi. "Hayatın kimliğim nedeniyle oldukça zorlu geçti" diyen şoför, "Zorunlu cinsel ilişki işçiliği yaptım. Bana bahşedilen başka bir işim yoktu. Çaldığım her kapı yüzüme kapanıyordu. Bu hayatım boyunca devam etti. Uzun yıllar para biriktirerek cinsiyet değiştirme ameliyatı oldum" dedi.

"ŞANSIMI DENEMEK İSTEDİM"

Albayrak, otobüs şoförlüğüne uzanan kariyerini şu sözlerle anlattı: "Sosyal medya hesaplarımda, fırsat bulduğum her alanda cinsel ilişki işçisi olmak istemediğimi dile getiriyordum. Çok sesli bağırmaya yardım istemeye başlamıştım. Belediyenin eleman alacağını duydum. Şansımı denemek istedim. Dilekçemi verdim ve beklemeye başladım. Bir fırsatını bulup belediye başkanına durumumu anlattım. Kendisi, 'liyakate bakılacağını' söyledi. Eleman alımları başlamıştı ancak sıra bana gelmiyordu. Bir gün ansızın bir telefon geldi ve işe alındığımı öğrendim. Çok mutlu oldum. Eski hayatıma dönmeyecek, normal bir işte çalışıp ekmeğimi alın terimle kazanacaktım. Harika bir şeydi."

"KOLAY YIKILACAK BİR KARAKTER DEĞİLİM"

İşe alınmayı beklemediğini söyleyen Albayrak, "Beni işe almak zordu çünkü ben bir trans kadındım. Ama bir lütuf değildi. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydım. Şu an trans kadınlara imkân verilmesi halinde her şeyi başarabileceklerinin göstergesiyim. Kamu kuruluşlarında LGBTİ bireylerinden çalışanlar var. Ancak açık kimlikli bir trans kadın ilk olacak.

Evet, belki çatlak sesler olacaktır. Karşı çıkanlar da olacaktır. Ancak ben kolay yıkılacak bir karakter değilim. Bu süreç olması gerektiği gibi geçecek ve ben işime odaklanacağım. Bana güvenen başta Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli olmak üzere kimseyi üzmemeye ve utandırmamaya çalışacağım. Süreç harika geçecek buna inanıyorum" dedi.

"HİÇ KAZA YAPMADIM"

36 yıllık şoför olduğunu dile getiren Albayrak, bugüne kadar hiç kaza yapmadığını belirterek kendisine güvendiğini ve harika bir şoför olduğunu söyledi. Albayrak, "Başkanımız Turan Hançerli verdiği sözleri tutmasıyla meşhur. Belki de beni en iyi anlayacak kişilerden birisi. Zira kendisi de engelinden dolayı benim gibi dezavantajlı. Benim gibi, kolay pes eden biri değil. Hayatın ona gösterdiği zorlukları başarıya çevirmiş bir isim. Sevilen birisi, elinden geldiğince herkese destek olur. Başkanımızın yolu bahtı açık olsun" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI TURAN HANÇERLİ NE DEDİ?

İşe alımla ilgili açıklama yapan başkan Turan Hançerli ise şunları söyledi: "Esasen biz yöneliminden daha çok liyakatiyle ilgiliyiz. Bu işe alımda kendisine bir ayrıcalık katmıyor. Eşitler arasında birinci ilkesiyle hareket ediyoruz. Bizim şoföre ihtiyacımız vardı. Başvuru yaptı, bizler değerlendirdik ve işe aldık. Biz belediye olarak kadın istihdamına çok önem veriyoruz. 2018 verilerine göre, kadın istihdamı yüzde 29 ve bu oran çok az. İhtiyaç olmasına rağmen sadece kadın olduğu için işe alınmayan kadınlar var. Avcılar Belediyesi olarak her daim eşitlik ve adaletten yanayız. Herkesin Anayasa'daki eşitlik ilkesine her zaman olduğundan daha çok ihtiyacımız var. Zorda olanların, ayrımcılık yapılanların yanında olmaya devam edeceğiz. Yaşamsal haklarını savunacağız. Gerçek sorunlara, gerçek çözümler üreteceğiz."