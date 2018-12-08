Belediyede zabıta müdürü ve zabıta komiserini öldüren saldırgan Ahmet Altuğ, adliyeye sevk edildi

Belediyede zabıta müdürü ve zabıta komiserini öldüren saldırgan Ahmet Altuğ, adliyeye sevk edildiBelediye binasına girişte "Yolumdan çekilin. Önüme geçeni vururum" dediği öğrenilen Altuğ'un, zabıta komiseri Habil Aykan'ı da önüne geçince vurduğu öne sürüldü
ADANA - Adana
'da Çukurova
Belediyesi'nde zabıta müdürü ve bir komiseri öldürüp birini de ağır yaralayan Ahmet Altuğ, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi. Dün akşam saatlerinde Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
'ne gelerek, yanında getirdiği tabancasıyla zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu
ile zabıta komiseri Habil Aykan'ı öldüren Altuğ, zabıta komiseri Kenan Özdemir'i de ağır yaraladı. Daha sonra silahını başına dayayan Altuğ, ikna edilerek polise teslim oldu.Kendisini pasif göreve atayan zabıta müdürüne kin güttüğü için cinayeti işlediği ileri sürülen Altuğ'un saldırıda kullandığı silahının taşıma ruhsatı olduğu öğrenildi. Belediye binasına girişte "Yolumdan çekilin. Önüme geçeni vururum" dediği iddia edilen saldırganın, Habil Aykan'ı da önüne geçince vurduğu öne sürüldü.Altuğ, sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu
'na getirildi. Altuğ kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.
Çukurova,Adana,Zabıta
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:38