Belediyeden 2,5 Milyon Kitap Dağıtımı

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, okumayı teşvik amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından bu yana 2 milyon 500 bin kitap dağıttı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitime verdiği destek ile Türkiye'de örnek belediye olan Şahinbey Belediyesi, 2009 yılından bu yana öğrencilere ve vatandaşlara 2 milyon 500 bin kitap dağıttı.Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'e büyük bir kütüphane kazandırmak için kolları sıvadı.Türkiye'de örnek gösterilecek kütüphaneler arasında yer alacak kütüphane, şehrin okuma alışkanlığına katkı sunacak.Şahinbey Belediyesi, vatandaşların kitap okumaları için kahvehanelere kütüphane yaparak içlerini kitapla doldurdu. Şahinbey ilçesindeki tüm kahvehanelere yapılan kütüphanelerin yoğun ilgi görmesinin ardından Belediye Başkanı Tahmazoğlu, aynı uygulamanın camilerde hayata geçirilmesi yönünde çalışma yürüttü. Tahmazoğlu, cami cemaatinin sadece namaz saatlerinde camiye gelmelerinin dışında boş vakitlerinde de kitap okumaları için, birbirinden değerli kitapların bulunduğu, binlerce kitaptan oluşan kütüphaneler yaptırdı.Şahinbey Belediyesi, vatandaşların kitap okumaları için berberlere ve taksi duraklarına da kütüphane kurdu.Tahmazoğlu, bunun yanı sıra Şahinbey ilçesindeki tüm okullara kütüphaneler yaparak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışma başlattı.Belediye ayrıca, her ay düzenlediği kitap okuma yarışmalarıyla öğrencilere çeşitli ödüller verip kitapları sevdiriyor.