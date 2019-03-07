Belediyeden Aile Çay Bahçesine Yakışır Düzenleme

Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi sosyal yaşam alanlarında yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Tren garı çevresinde bulunan İstasyon Parkı Aile Çay Bahçesi'nin çevresi sil baştan yenilenerek yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.Turgutlu Belediyesi hem şehir merkezinde hem kırsal mahallelerde çocukların ve ailelerin sosyal yaşam alanlarına yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda tren garına yakın alanda bulunan İstasyon Parkı'nın çevresi sil baştan yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında parkın vatandaşların beğenisini kazandığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "İstasyon Parkı Aile Çay Bahçesi gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonunda yeni bir görünüm kazandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bahçe zemininde yaklaşık bin 200 metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çevre düzenlemesi, çim ekimi ve yeşillendirme çalışmasıyla da ortaya yeşili bol bir alan çıkardı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile burada vakit geçirebilecekler. Turgutlumuza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA