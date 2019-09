Belediyeden aşure ikramı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.İlçe Müftüsü Mehmet Güler'in okuduğu dua ile başlanan programda konuşan Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "Bu ortamı hazırlayan Belediye Başkanımız Mustafa Çöl ve belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Farklılığımız zenginliğimiz olsun. Farklılığımız ayrışmamızın değil, kültür zenginliğimizin bir göstergesidir. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınarak kardeşçe yaşayalım. Rabbim yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin" ifadelerine yer verdi.Programa İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AFYONKARAHİSAR