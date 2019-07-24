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Belediyeden çöp konteynır yangını açıklaması

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerden bugün sabah saatlerinde Fethiye Caddesi'nde belediyeye ait çöp konteynırında yaşanan küçük çaplı yangınla ilgili açıklama yapıldı.

24.07.2019 18:11 Belediyeden çöp konteynır yangını açıklaması
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerden bugün sabah saatlerinde Fethiye Caddesi'nde belediyeye ait çöp konteynırında yaşanan küçük çaplı yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Belediyenin Temizlik işleri Müdürü Havva Açıkgöz tarafından yapılan açıklamada olayın, çöp konteynırına atılan söndürülmemiş külden kaynaklandığı belirtildi. Fethiye Caddesinde çöp toplama işi sırsında aracın kasasından gelen dumanı fark eden araç şoförü hemen olaya müdahale ederek araç içerisindeki çöpü kontrollü olarak boşatmış ve yangını söndürdüğünü belirten Açıkgöz,."Herhangi bir can ve mal kaybına sebep olmadan sonlandırılarak, çöpün boşaltıldığı alan da yıkama çalışmaları yapıldı. Belediye ye ait temizlik aracıda çöp toplama işine kaldığı yerden devam etti" dedi.

Yaşanan bu olayın ardından vatandaşları çöp kontreynırlarına yanıcı ve yakıcı madde atmamaları konusunda uyaran Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz, 'Bizler daha temiz bir İzmit için çalışmalarımızı titizlikle sürdürürken, vatandaşlarımızdan da çevre konusunda daha hassas davranmalarına rica ediyoruz. Özellikle çöp konteynırlarının yanlış kullanımı, içerisine atılan yanıcı ve yakıcı maddelerin can ve mal kayıplarına mahal vermemesi için vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkat davranmalarını rica ediyoruz " diye konuştu. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Fethiye, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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