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Belediyeden çözüm odaklı çalışmalar

Karaman Belediyesi rutin çalışmalarının yanı sıra çözüm odaklı çalışmalarda da vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

03.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:05Belediyeden çözüm odaklı çalışmalar

Belediye ekipleri çevreye kötü görüntü veren ve tehlike arz eden yüzden fazla yapıyı yıkarak yeniden düzenliyor. Çalışmalar kapsamında yeniden düzenlenen boş arsalar otopark haline dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Eski Binasının bulunduğu alan geçmiş dönemlerde yıkılmış ve düzensiz bir şekilde kaderine terk edilmişti. Belediye ekipleri, Başkan Savaş Kalaycı'nın talimatları ile bu alanı Kırmahalle Mezarlığına ve Yesevi Camisi'ne gelen vatandaşların otopark olarak kullanması için yeniden düzenledi.

'da bulunan metruk binaların yıkıldığını ve boş arsanın yeniden düzenlendiğini bildiren Başkan Kalaycı; "Çözüm odaklı belediyecilik kapsamında şehrin farklı bölgelerinde yıkılmak üzere olan eski evleri yıkıyoruz. Yıkılan evlerin boş arazisini yeniden düzenleyerek geçici otopark haline dönüştürüyoruz, bir nebze olsun sokak içlerinde ki araç yoğunluğunu asgariye indirerek rahatlatıyoruz. Bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sorununu çözmek ve yarasına merhem olmak için tüm ekibimizle birlikte gece - gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."


İtfaiye, Karaman, Güncel

Kaynak: Bültenler

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