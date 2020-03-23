Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Belediyeden drone ile dezenfekte - Haberler

Belediyeden drone ile dezenfekte

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, insansız hava aracı drone ile havadan dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

23.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:46
Belediyeden drone ile dezenfekte
Ankara 'nın Pursaklar Belediyesi, insansız hava aracı drone ile havadan dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi, korona virüsüne karşı drone'ları ulaşılması zor ve büyük alanları dezenfekte etmek için kullanmaya başladı. Drone'lara takılan aparatların içindeki özel solüsyonların püskürtülmesiyle ilçedeki alanlar dezenfekte ediliyor. Hava araçları ile yerleşim alanları, parklar ve sosyal yaşam alanları dezenfekte ediliyor. Drone'larla yapılan dezenfekte işleminden diğer yöntemlerden daha hızlı sonuç alınması hedefleniyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin her gün dezenfekte edildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin gün içinde kullandığı taksi durakları, otobüs durakları, çocuk oyun parkları, ibadethaneler, muhtarlıklar ve sosyal yaşam alanları gibi virüsün yayılım göstereceği alanlarda dezenfekte çalışması yürüterek virüsten hemşehrilerimizi korumaya çalışıyoruz. Korona virüse karşı Türkiye'de daha önce denenmemiş olan bir yöntemi hayata geçirerek ilçemizi insansız hava aracı olan drone'larla artık havadan da dezenfekte ediyoruz. Önemli olan hemşehrilerimizin sağlığı. Belediye olarak ilçemizin temizliği ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Bu sebeple ilçemizde yeni bir dezenfekte uygulaması başlattık. İlçemizi steril hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu Haberler
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

DHA YURT BÜLTENİ -6 - Haber Uzaktan eğitimde ilk ders zili çaldı - Haber MESKİ, ekipleri çalışmaya devam ediyor - Haber Başkan Güder'den sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Haber Ceyhan korona virüse karşı dezenfekte ediliyor - Haber Son Dakika: İş Bankası, müşterilerin ödemelerini 30 Haziran'a kadar öteleyecek - Ekonomi Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber
Loading