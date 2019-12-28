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Belediyeden Duyarlı Davranış

Karaman, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile birlikte adeta ilkleri yaşamaya devam ediyor. Yunus Emre Caddesi Belediye İşhanı karşısındaki otobüs durağı, kapalı otobüs durağı ile değiştirildi.

28.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:37 Belediyeden Duyarlı Davranış

Vatandaş odaklı ve üretken belediyecilik anlayışıyla birçok hizmeti vatandaşlarımızla buluşturan Karaman Belediyesi, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Belediye İşhanı karşısındaki otobüs durağı kaldırarak yerine yaz – kış kullanılabilecek her tarafı kapalı yeni bir otobüs durağı yapıldı.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, konuyla ilgili olarak: "Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrin eksik ve sorunlarını bir bir tespit edip müdahale etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en çok kullandığı otobüs duraklarından olan Belediye İşhanı karşısındaki otobüs durağı, özellikle akşam saatlerinde çok yoğun oluyordu. Üstü açık ve kullanışsız olan bu durağı baştan sona ele alarak 15 metrekare büyüklüğünde ve dört bir tarafı kapalı şekilde yeniden tasarladık. İçinde bulunduğumuz kış mevsimini düşünürsek vatandaşlarımız artık otobüs beklerken soğuktan da korunmuş olacaklar. Kapalı ve daha kullanışlı olan bu yeni duraklarımızı ihtiyaç duyulan bölgelere yapmaya devam edeceğiz. Karamanımıza hayırlı olsun. Daha yapacak çok işimiz var" dedi.


Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Güncel

Kaynak: Bültenler

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