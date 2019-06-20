20.06.2019 13:48
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Belediyeden emniyete 11 araç tahsis edildi

Belediyeden emniyete 11 araç tahsis edildi

Çorlu Belediyesi tarafından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilen 11 hizmet aracı için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesitarafından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilen 11 hizmet aracı için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene Çorlu KaymakamıCafer Sarılı, Çorlu Belediye BaşkanıAhmet Sarıkurt,Tekirdağİl Emniyet Müdürü Yardımcısı, Çorlu İlçe Emniyet MüdürüSerdar Kurtoğlu, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum,Güner Çetin, Kemaleddin Avcı ve Özcan Veysel Tunçcan, belediye meclis üyeleri, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Törende konuşan Kaymakam Sarılı, şehirdeki huzurun ve güvenin sağlanabilmesi için emniyet teşkilatının önemli sorumlulukları olduğunu ifade ederek, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen araçlar için Çorlu Belelediyesine teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Sarıkurt da teslim edilen araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Sarıkurt'un sembolik anahtarı Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu'na teslim etmesi ile tören sona erdi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Ahmet Sarıkurt,Çorlu Belediyesi,Çorlu,3. Sayfa

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