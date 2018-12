Belediyeden Engelli Vatandaşlara Hediye

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:59



Bahşili Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara hediye verdi.Belediye Başkanı İbrahim Uyar , AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak engelli vatandaşlar için her türlü imkanı sunmaya gayret ettiklerini söyledi.Tüm insanların her an engelli adayı olduğunu belirten Uyar, "İlçemizde engellilerin listesini çıkararak her sene onlarla farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu sene farkındalık yaratıp evlerine giderek onlarla sohbet edip, hal hatır sorup ziyaretlerde bulunmayı hedefledik. Bugün personellerimiz hediyelerimizi dağıtmaya başladı biz de yarin inşallah hepsini olmasa da bir kısmını ziyaret edeceğiz." diye konuştu.