Belediyeden esnafa 'Tuz Desteği'Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/ İSTANBUL, (DHA) - MARMARA bölgesi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde çalışma başlatan Bahçelievler Belediyesi, ilçedeki esnaflara olası buzlanmalarda dükkanları önünde kullanmaları için tuz dağıttı. Esnaflarla görüşerek bilgilendirme yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Hazırlıklarımız tamam, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz' dedi.Beklenen kar yağışı öncesinde yoğun çalışma başlatan belediye, ilçedeki esnaflara olası buzlanmalarda dükkanlara önünde kullanmaları için tuz dağıttı. 10'ar kiloluk çuvallar şeklinde hazırlanan tuzlar, ilçenin yoğun caddelerindeki esnaflara kamyonlarla bırakıldı. Tuz çuvalları üzerlerinde bulunan kullanma talimatında, esnafın özellikle kaldırımlarda bulunan ağaç diplerine tuz atmaması konusunda uyarıya da yer verildi.Dr. HAKAN BAHADIR: BAHÇELİEVLER KIŞA HAZIR Marmara 'yı kuşatan soğuk hava dalgası ve kar yağması durumunda özellikle sağlık, eğitim, güvenlikle ilgili kurumlar ile yol ve kaldırım çalışmaları için tuz stoklarının mevcut olduğunu belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bahçelievler kışa ve kara hazır, gelen bilgiler doğrultusunda bizler de çalışmalarımızı önceden planlamıştık. Son birkaç gündür uyarılar artınca, özellikle de bu gece kar yağışı beklendiği için Bahçelievler Belediyesi olarak ekiplerimizle beraber her konuda hazırlığımızı yaptık. Kar yağdığında kayma ihtimali olan her yere tuz dağıtımımızı gerçekleştirdik. Yine de bir olumsuzluk yaşanırsa vatandaşlarımız Bahçelievler Belediyesinin 444 0 311 numarasını ücretsiz olarak arayıp yardım isteyebilirler' dedi.'VAN'DA YAŞANAN ÇIĞ FELAKETİ HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ'Bahçelievler Belediyesi'nde yapılan kış hazırlıklarını anlatırken Van'da yaşanan çığ felaketine de değinen Başkan Bahadır, 'Öncesinde Elazığ depremi, sonra Van'da yaşanan çığ felaketi hepimizi derinden üzdü. 41 şehidimiz var, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Dikkatli olmak lazım, olayları takip ediyoruz. Mümkün olduğunca çığ tehlikesi olan yerlere gitmemek gerekiyor' dedi.SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADISoğuk hava şartlarının sadece insanları etkilemediğinin altını çizen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Kar-kış sadece insanlarımıza değil, hayvanlarımıza, bitkilerimize de zarar veriyor. Onları da çok etkiliyor, bizler hayvanlarımızı da düşündük. Onlar için de yerler yaptırdık. Köpek ve kedi kulübelerimizin sayısını arttırdık, parklarımıza bıraktık. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çekeceklerini düşündük ve bununla beraber mama desteğini de arttırdık. Her şartta kara hazırız' diye konuştu.MUHAMMED ZİYREK: BELEDİYEMİZE YAPTIĞI TUZ DAĞITIMI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZİlçede esnaflık yapan Muhammed Ziyrek, "Bahçelievler'de kış çalışmaları devam ediyor. Belediye başkanımızın da teşrifiyle ve bizi bilinçlendirmesiyle kışa hazırlıklar sürüyor. Malum burada kar yağdığında, yerler kaygan olduğunda vatandaşlar düşebilir, yaralanabilir. Bununla alakalı belediyemizin bizlere tuz dağıtımı yapması ve bizlerden de destek beklemesi bizleri çok memnun etti. Mutlu olduk, kendi adıma çok teşekkür ederim? şeklinde konuştu.