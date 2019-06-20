Belediyeden gaziler ve şehit ailelerine indirimli su tarifesi

Türkiye
Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi İsmail Kumartaşlı,Dinar
TemsilcisiHasan Ceylan
,Sandıklı
Temsilcisi Yusuf Akin, şehit babaları ve gaziler, Dinar Belediye BaşkanıNihat Sarı
'ya, gaziler ve şehit ailelerine yönelik indirimli su tarifesi uygulamasından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.
Kumartaşlı, belediyenin bu uygulamasından çok memnun kaldıklarını ve teşekkür ettiklerini belirtti.
Belediye Başkanı Sarı ise gaziler ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.