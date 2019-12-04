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Belediyeden hasta yakınlarına çorba ikramı

Ankara'nın Yenimahalle Belediyesince, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta yakınlarına çorba ikramında bulunuyor.

04.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:26Belediyeden hasta yakınlarına çorba ikramı
'nın Belediyesince, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta yakınlarına çorba ikramında bulunuyor.
Havaların soğumasıyla birlikte belediye ekipleri, sabah erken saatlerde hastane bahçesindeki yerlerini alıyor. Her gün taze olarak pişirilen çorbalar, vatandaşlardan da büyük talep görüyor. Çorbalar her gün 750 vatandaşa ulaşıyor.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada, müşkül durumdaki insanların yardımına koşmak için çalıştıklarını söyledi.
İnsanların dertlerine ortak olmaya çalıştıklarını belirten Yaşar, "Onların sıkıntılarına çözüm üretmek sosyal belediyeciliğin bir gereği. İlçemizdeki her yurttaşın sorunu, bizimde sorunumuzdur. Bu yüzden ister belediyenin işi olsun, ister olmasın, her konuda elimizi taşın altına koyuyoruz. Dağıttığımız çorbalarla hasta yakınlarımızın içlerini ısıtıyoruz. Vatandaşlarımızın bir tebessümleri, hayır duaları yeter." ifadesini kullandı.

Yenimahalle, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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