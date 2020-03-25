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Belediyeden ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara para yardımı

Çankırı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 74 vatandaşa para yardımı yaptı.

25.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:58
Çankırı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 74 vatandaşa para yardımı yaptı.
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı yazılı açıklamada, nakdi yardımların zabıta ekiplerince 74 ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını bildirdi.
Sıkıntılı günlerin destekle atlatılacağını vurgulayan Esen, şunları kaydetti:
"Dışarı çıkma yasağı kapsamına giren değerli büyüklerimiz için Valiliğimiz bünyesinde hizmete açılan Alo 122 Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Bizler de 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi yardım yaparak, mağduriyetlerini en aza indirgemeye destek olmak istedik. Bizim için her vatandaşımız kıymetli. Bu süreçte birbirimizi ayakta tutacağız."
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Belediyeden ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara para yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Zabıta, Güncel

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Belediyeden ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara para yardımı

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