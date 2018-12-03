Belediyeden Kadınlara "Özel Mekan"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:14



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:14

ÖMER YASİN ERGİN - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, kadınların sosyal etkinlikler düzenleyebilecekleri özel mekan oluşturuldu.Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, merkez Yenişehir ilçesindeki Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndaki atıl durumda bulunan yeri sadece kadınların kullanabileceği "Bizim Mekan"a dönüştürdü.Kadınların rahat bir ortamda gün yapabileceği ve eğlence tertip edebileceği şekilde dizayn edilen "Bizim Mekan", rezervasyonla ve çok düşük bir ücret karşılığında hizmet sunuyor.Mekanı kullanan kadınlar, yedikleri yiyeceklerin parasıyla dezavantajlı kadınların gelir elde etmesine de katkı sunuyor.Yiyecek malzemelerinin belediye tarafından karşılandığı yerde görev alan dezavantajlı kadınlar, hazırladıkları yiyecekleri hemcinslerine satıyor.Kadınlar talep ettiBüyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlardan sohbetlerini, doğum günü partilerini ve günlerini yapabilecekleri bir yer konusunda talep aldıklarını söyledi."Mekan bizden, sohbet sizden" diyerek burayı oluşturduklarını aktaran Eker, şöyle konuştu:"Kadınlara 'Buyurun gelin, sizler hangi amaçla kullanmak istiyorsanız sadece hanımlara mahsus olan mekanımızdan istifade edin' dedik. Kadınlar da burayı rahat bir ortam olduğu için tercih ediyor. İkramlarımızı da dezavantajlı kadınlarımızın hazırladığı ürünlerden yapıyoruz. Belediye olarak hem mekanımızı hem de çayımızı, kahvemizi hanımlara sunduk. Onların memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir."Mekandaki odaların her birinin farklı şekilde dizayn edildiğini ifade eden Eker, kitap okumak, toplantı yapmak, eğlence tertiplemek ve gün yapmak isteyenleri faydalandırdıklarını aktardı.Eker, evlerde misafir ağırlamanın zorluğuna işaret ederek, dezavantajlı kadınların yemek yaparak aile bütçesine katkı sağladığını belirtti."Diyarbakır'ın eski evlerini andırıyor"Vatandaşlardan Sevim Kaçar, veda partisi düzenlemek için mekanda bulunduğunu belirterek, "Evimi taşıyacağım için arkadaşlarımla bir veda toplantısı yaptık. Huzurlu bir ortamda çok güzel oldu. Hizmetler güzel dekorasyon çok güzel. Diyarbakır'ın eski evlerini andırıyor. Bir evde toplansak ev sahibine maddi ve manevi yük oluyoruz. Burada ise rahatlık var. İstediğimiz her şey önümüze geliyor. Başka mekanlara göre fiyatlar da çok uygun." şeklinde konuştu."Önceden paralı günlerimiz evlerde yapıyorduk"Kadriye Öztürk ise arkadaşlarıyla gün yapmak amacıyla mekanı tercih ettiklerini söyledi.Öztürk, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları aktardı:"Önceden paralı günlerimiz evlerde yapıyorduk. 20-25 kişilik kalabalık gün grubumuz olduğumuz için evlerimiz müsait olmuyordu. İkram yönünden de çok zorluk yaşanıyordu. Buranın güzel ortamını görünce burada toplanmaya karar verdik. Burada mantı, içli köfte ve gözleme gibi ikramlar hazırlanıp sunuluyor. Burada rahat bir ortamda düşük bir ücret karşılığında yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz ve sohbetimizi yapıyoruz."- Gözleme yaparak ekmek parasını kazanıyorMekanda gözleme açarak aile bütçesine katkı sağlayan Şirin Çiçek de mekanda 4 kadının dönüşümlü olarak çalıştığını belirterek, "Gözleme için tüm malzemeleri belediye karşılıyor. Bu konuda çok rahatız. Biz gelip açma işini yapıyoruz sonra da paramızı alıp eve gidiyoruz." dedi.