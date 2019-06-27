27.06.2019 13:44
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Belediyeden kaldırım yenileme çalışması

Belediyeden kaldırım yenileme çalışması

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışması başlattı.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışması başlattı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın , "Belediye olarak mahallelerimizde bir taraftan yeni yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da mevcut yol ve kaldırımlarımızı da bakımdan geçirip taşıt ve yaya ulaşımına elverişli hale getiriyoruz. Bu çerçevede, Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun yeni kaldırım yapmak üzere çalışma başlattık. Kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız" dedi. - BARTIN
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü , Fatih Sultan , Bartın , Güncel

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