Belediyeden Kanser Hastalarına Ücretsiz Servis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
, kanser tedavisi gören vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti veriyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, kanser tedavisi gören vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla servis hizmetinin hayata geçirildiği kaydedildi.
İki ayı aşkın süredir devam eden hizmetten bugüne kadar 188 vatandaşın yararlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir Belediyesi, kanser tedavisi gören hasta ve refakatçisini evinin önünden alarak sağlık kuruluşlarına servisle götürüyor. Hastanedeki tedavi işlemlerini tamamlayan hasta ve refakatçisi, tekrar hastaneden evine bırakılıyor. Kanser hastaları için büyük bir kolaylık sağlayan ücretsiz ulaşım hizmeti, pazar günleri hariç her gün 10.00-15.30 saatlerinde hizmet veriyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 11 41 Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nden müracaat edebiliyor."
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:43