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Belediyeden karda önemli hizmet

Düzce Belediyesi şehir içi ulaşım ağının yoğun kar yağışından etkilenmemesi için seferber oldu.

09.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:09Belediyeden karda önemli hizmet
Düzce Belediyesi şehir içi ulaşım ağının yoğun kar yağışından etkilenmemesi için seferber oldu.

Düzce Belediyesi hafta sonunda etkili olan kar yağışı için önlemlerini sıklaştırdı. Ana arterler üzerinde sürekli çalışan karla mücadele ekiplerinin yanı sıra şehir içi ulaşım ağı için de toplanma merkezleri oluşturularak vatandaşların sorunsuz şekilde ulaşımı sağlandı. Ulaştırma Hizmetleri müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dünya Bankası 1. Bölge ikinci bölge üç bölge yarım saatte bir küçük arabalarla toplanıp 3 bölge kavşaktan 54 numaralı arabaya aktarması yapılıyor. Burada 30 dakikada bir araç var. 8-9-10 bölgeler 30 dakikalık periyotlarla küçük araçlarla toplanıp 54 numara ve Esentepe arabalarına aktarması yapılıyor." - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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