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Belediyeden korona virüs mücadelesinde sahada çalışan personele bin lira ikramiye

Pendik Belediyesi, korona virüs mücadelesinde sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verme kararı aldı.

09.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:04
Belediyeden korona virüs mücadelesinde sahada çalışan personele bin lira ikramiye
Pendik Belediyesi, korona virüs mücadelesinde sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verme kararı aldı.

Pendik Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışan personeline bin lira ikramiye verecek. Korona virüs salgınıyla mücadelede belediyelerin olağanüstü bir performansla çalıştığını ifade eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Sahada çalışan arkadaşlarımız mücadelenin ön safında görev yapan, görünmeyen kahramanlar. Sahada çalışan arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Şehrimize ve insanımıza yönelen tehdidi ortaya çıkmadan yok etmeye çalışıyorlar. Sokaklara, caddelere, meydanlara, camilere, pazar yerlerine, yaşlılara, gençlere, engellilere, ihtiyaç sahiplerine büyük bir görev bilinciyle hizmet ediyorlar. Bu özveriyi maddi olarak da destekleme kararı aldık" dedi.

Başkan Ahmet Cin, "Pek çok arkadaşımız saha görevi olmadığı halde hiçbir beklentiye girmeden sahada çalışmak istiyor. Hepsini alkışlıyorum. Gerekmesi durumunda bütün personelimizin her türlü fedakarlığı yapacağını görüyorum. Korona virüs ya da başka bir düşman, bu bilincin karşısında kimse duramaz. Hepsini aşacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Saha personeli neler yapıyor?

Belediyenin Temizlik İşleri, Sosyal Destek Hizmetleri, Zabıta , Destek, Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlükleri çalışanları sahada çalışıyor. Temizlik personeli belediye hizmet binalarından aile sağlık merkezlerine, camilerden parklara şehirdeki tüm toplu kullanım alanlarını ilaçlayıp dezenfekte ediyor. Zabıta ekipleri ise İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında uyarıların işletmelerce dikkate alınıp alınmadığına dair denetim yapıyor. Sosyal Yardım personeli, kaymakamlık öncülüğündeki Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gıda, sıcak yemek, alışveriş ve maaş çekme işlemlerine yardımcı oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Cin, Zabıta, Pendik, Güncel
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