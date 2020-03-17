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Belediyeden Korona virüse karşı örnek uygulama

Kütahya Belediyesi Yemekhanesi'nde Korona virüse karşı vücut savunma sistemini güçlendiren antioksindan özellikli yemekler çıkartılıyor.

17.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:38
Belediyeden Korona virüse karşı örnek uygulama
Kütahya Belediyesi Yemekhanesi'nde Korona virüse karşı vücut savunma sistemini güçlendiren antioksindan özellikli yemekler çıkartılıyor. Yemeklerin, belediyenin iştiraklerinden olan SİMPAŞ tarafından üretildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Alim Işık, Korona virüs tehtidine karşı yemekhanede bir takım önlemler alındığını ifade etti.

Işık, "Tüm yüzey ve yemek ekipmanları çamaşır suyu ile günlük olarak temizlenmektedir. Personelin sabah girişte ateş ölçümü yapılmaktadır. Masa düzeni karşılıklı oturmadan çapraz ve 1 metre ile oturulan düzeyle değiştirilmiştir. Yemekhane personelinin maske kullanması zorunlu hale getirilmiştir. Yemek öncesi dezenfekte uygulaması için 3 nokta belirlenmiştir. Yemek alım sırasında ara mesafenin korunması için uyarılan yapılmaktadır. Yemek dağıtım yerine ve mutfak içerisine personel harici girişler yasaklanmıştır. Menülere günlük vücut savunma sistemini güçlendiren besinler eklenmiştir. Masalarda sirkeli ve limon suyu gibi antioksidan besinler bulundurulmaktadır" diye konuştu.

SİMPAŞ'ın günde bin 400 kişilik yemek üretimi yaptığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Güncel

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