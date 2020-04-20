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Belediyeden Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnafa bin lira destek

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnaflara, bin lira destek verecek.

20.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:51
Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnaflara, bin lira destek verecek.
Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren berber, kuaför, lokanta, kafe, kıraathane, çay ocağı, internet kafe, pazarlarda meyve-sebze satışı dışında olup da faaliyetlerine ara veren tuhafiye ve zücaciyeci esnafları ile servis şoförlerine bin lira nakdi destek verilecek.
Destekten faydalanmak isteyen esnaflar, bağlı bulundukları meslek odalarına veya Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 21 Nisan'dan itibaren başvuruda bulunabilecek.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sürecin başından itibaren İl Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını ve iyi bir noktada olduklarını belirtti.
Şehirde yoğun dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdiklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:
"Önlemler çerçevesinde iş yerleri kapanan belediye kiracısı esnaflarımızdan 3 ay boyunca kira almama kararı aldık. Bu süreçte çevre ve ilan reklam vergilerini de almayacağımızı belirttik. Yine mekanik su sayaçlarında okuma yapmadık. Su kesintisi veya fatura tahsilatı gerçekleştirmedik. Belediye olarak bugüne kadar 350 bin maske dağıttık, bugün de 1 milyon maskenin siparişini verdik. Kahveciler, kıraathaneler, çay ocakları, internet kafeler, pazarlarda sebze-meyve satışı yapmayan tuhafiyeci zücaciyeci esnaflarımız, şoförler odasına kayıtlı servis şoförleri, lokantacılar odasına kayıtlı olan iş yerlerini kapatan lokantalarımız ve berberler ile kuaförlere belediye meclisimizden alacağımız kararla bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Bizler bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağız." Belediyeden Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnafa bin lira destek

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel
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