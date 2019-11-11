Belediyeden kovuldu, kendi işinin patronu oldu

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli memur olarak çalışırken işine son verilen Halime Büyükgüzel (33), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 145 bin TL desteğiyle 450 bin TL'ye mal olan meyve- sebze kurutma merkezi açarak kendi işinin patronu oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nda sözleşmeli memur olarak görev yapan Halime Büyükgüzel'in iş akdi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası belediyenin MHP'den CHP'ye geçmesinin ardından feshedildi. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezunu Halime Büyükgüzel, tazminat alacakları için belediyeye dava açtı. İşe dönüş davası açmayan Büyükgüzel, çiftçilik yapan ailesinin ürünlerine değer katmak için meyve-sebze kurutma tesisi kurmaya karar verdi.

Büyükgüzel, ailesinin İmamoğlu ilçesindeki Çörten Mahallesi'ndeki çiftliğine kuracağı tesis için proje hazırladı. Hazırladığı projesini KOSGEB'e sunan Büyükgüzel, 145 bin TL destek aldı. Meyve kurutma, dinlendirme, iklimlendirme, yıkama makineleri satın alan Büyükgüzel, projesini toplam 450 bin TL maliyetle tamamladı. Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Derneği'nin (GİFT) Adana'da yaptığı bir çalıştay sonrasında aralarında Almanya, Yeni Zelanda gibi ülkelerden katılımcıların da bulunduğu tarım heyetine tesisi gezdirerek ihracat potansiyeli hakkında bilgiler aldı.

Kovulduğu belediyeden tazminatını alamamışken KOSGEB'in desteğinin ilaç gibi geldiğini kaydeden Büyükgüzel, kadın istihdam temelli kooperatifleşmenin önünü açarak yurt dışına kuru meyve-sebze ihraç etmeyi hedeflediğini söyledi. Şu anda tesiste 5 kişiyi istihdam ettiğini ancak işleri büyüterek bu sayıyı artırmaya çalışacağını anlatan Büyükgüzel, geleneksel olarak dışarıda kurutulan sebze ve meyvelerin toz ve sinek gibi etkenlere maruz kaldığını, tesiste ise el ve yabancı madde değmeden meyvelerin organik olarak kurutulduğunu aktardı.

HEDEFİMİZ ÜLKEMİZE DÖVİZ KAZANDIRMAK

Kurutma işleminin 22 gün sürdüğünü ve gramaj olarak ürünün yüzde 75'inin kaybolduğunu anlatan Büyükgüzel, şunları söyledi:

"Şu an örnek olarak başladığımız yaş hurmanın fiyatı halde 2.5 TL'ye satılırken, kurusu 50 TL'den başlıyor. Bu da büyük bir katma değer. Hem dilimli hem de tüm olarak kurutuyoruz. İç piyasada da yer alacağız ama hedefimiz ülkemize döviz kazandırmak. Okul kantinlerine girmeyi çok istiyoruz. Çocuklarımız sağlıksız cipsler yerine meyve cipsleri yemeli. Bu üretimi de kendi topraklarımızda, kendi bölgemizde büyütmek istiyoruz. Narenciye ürünleri, şeftali, elma, nar ve mevsimine göre sebzeler kurutulabilir. Herkes emek veriyor, iş yapıyor; mutlaka emeklerinin karşılığını almalı. Devletimizin üretim konusunda çok fazla imkanı var. Ben belediyede işten çıkartıldım ama şimdi kendi işimi kurdum. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. İşe dönüş davası açan arkadaşlarım oldu. Kimse emekçinin, işçinin ekmeğiyle uğraşmasın."