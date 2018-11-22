Belediyeden, Mevlid-i Nebi Programı

Elazığ
'ın Baskil
Belediyesi Mevlid-i Nebi programı düzenleyecek.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, yaptığı açıklamada, sosyal kültürel hizmetleri konusunda ilçede birtakım çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Bu hafta Mevlidi-i Nebi Haftası dolaysıyla Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
ile bir söyleşi düzenlediklerini kaydeden Akmurat, "Kur'an-ı Kerim okunması ve haftanın anlamı ile ilgili bir takım konuşmaların yer alacağı programa ilçemizdeki bütün vatandaşlarımız katılabilir." dedi.
Program, yarın saat 19.30'da Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
İhsan Akmurat,Elazığ,Baskil
22 Kasım 2018 Perşembe 16:39