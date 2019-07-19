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Belediyeden mezarlık bakım ve onarım çalışması

Karaman Belediyesi, Kazalpa Mezarlığı içerisinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak daha güzel bir hale getirdi.

19.07.2019 15:43 Belediyeden mezarlık bakım ve onarım çalışması
Karaman Belediyesi, Kazalpa Mezarlığı içerisinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak daha güzel bir hale getirdi.

Şehirdeki tüm mezarlıkların bakımına ve temizliğine önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Şehrimizdeki tüm kabirler bizim için çok önemli. Bu yüzden vatandaşlarımızın kabirleri rahat ziyaret edebilmeleri için mezarlıkların bakımlı ve temiz olmasına büyük önem veriyoruz. Şehrimizdeki büyük mezarlıklardan birisi olan Kazalpa Mezarlığında ekiplerimiz eskiyen ve kötü görünen ne varsa baştan sona yenileyerek daha modern bir görünüme kavuşturdu. Karaman Belediyesi olarak mezarlıklarımızı daha modern, daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Güncel

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