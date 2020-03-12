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Belediyeden muhtarlara eğitim

Adıyaman'daki mahalle muhtarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlara çeşitli dallarda eğitimler verilmesini sağladı.

12.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:16
Belediyeden muhtarlara eğitim
Adıyaman 'daki mahalle muhtarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlara çeşitli dallarda eğitimler verilmesini sağladı.

Gerçekleştirilen eğitim programı hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Adıyaman Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğiyle ilimizde bulunan mahalle muhtarlarımıza yönelik eğitimlere başlamış bulunuyoruz. Gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde, şehir planlaması, iletişim, protokol kuralları, resmi yazışmalar, arşivleme, bilgisayar ve yerel yönetimler konularında eğitimler alacak olan muhtarlarımıza bu olanağı sağlayan üniversite yönetimimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

4 hafta sürecek olan eğitim programına katılan muhtarlar da gerçekleştirilen eğitim programına öncülük eden Adıyaman Belediyesi yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel

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