Belediyeden Öğrencilere Temizlik ve Çevre Eğitimi

Şehitkamil
Belediyesi tarafından erken yaşta temizlik ve çevre bilincinin gelişmesi için ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimler veriliyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bilinçli nesillerin yetişmesi adına geri dönüşüm, çevre ve temizlik konularında birçok faaliyet gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Şehitkamil Belediyesi tarafından görevlendirilen çevre yüksek mühendisi Sadık İsmail Tekiner, son olarak Malazgirt
İlkokulu öğrencilerine temizlik ve çevre konusunda görsel sunum eşliğinde eğitim verdi.
Uygulama kapsamında öğrencilere ilk olarak çevre temizliği konusunda eğitim veriliyor. Daha sonra havanın, toprağın ve suyun önemi anlatılıyor. Sonrasında çevre kirliliğinin canlıların yaşamlarına olumsuz etkileri konusunda bilgiler veriliyor. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve çeşitleri konularında verilen bilgilerden sonra çevre kirliliğiyle ilgili kısa film izletiliyor.
Yapılan faaliyetin önemine dikkat çeken Malazgirt İlkokulu öğretmeni Ayçin Erdoğan, erken yaşta aşılanan temizlik ve çevre bilincinin faydasına işaret etti. Bu faaliyetleri desteklediklerini kaydeden Erdoğan, "Verilen eğitimler çocuklarımız için bizim anlattıklarımızdan daha kalıcı oluyor. Çocuklar, burada öğrendiklerini ailelerine, çevrelerine anlatıyor." ifadelerini kullandı.
Program sonunda öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi.
Malazgirt,Şehitkamil
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:47